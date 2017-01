Sulz a. N. Brand zerstört Haus in der Ortsmitte

Sulz-Mühlheim. Die Feuerwehr ist um 21.46 Uhr alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte am Ort waren, stand das Haus bereits in Flammen, teilte der Mühlheimer Abteilungskommandant Thorsten Schlotterbeck mit. "Zwei Personen sind im Gebäude", hieß es in der Alarmmeldung. Doch bei der Ankunft der Feuerwehr waren sie schon draußen.

Es müssen sich zuvor dramatische Szenen abgespielt haben, wie ein Zeuge berichtete. Anwohner hatten das Feuer beim Nachbarn bemerkt. Sie versuchten, die beiden Hausbewohner, 68 und 64 Jahre alt, mit einer Leiter aus dem Haus zu holen. Die Frau stürzte jedoch vom Fenster aus einer Höhe von etwa drei Metern auf den Boden. Sie und ihr Mann wurden schnell ins Krankenhaus eingeliefert. Derweil dehnten sich die Flammen rasch auf das gesamte Fachwerkhaus aus. Bei dem vielen Holz gab es reichlich Nahrung. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei brach das Feuer im Wintergarten aus.

Angerückt waren neben der örtlichen Wehr auch die Abteilungen aus Renfrizhausen und Fischingen sowie die Feuerwehr Sulz mit der Drehleiter. Bei 13 Grad minus gestalteten sich die Löscharbeiten als äußerst schwierig. "Man musste schauen, dass die Pumpen ständig Wasser abgaben", erklärte Stadtbrandmeister Eugen Heizmann. Die Strahlrohre konnten sonst zufrieren. Durch den massiven Wassereinsatz kam es auch zu Eisbildungen am Haus und auf der Straße. Es bestand Rutschgefahr, so dass mit Salz noch gestreut werden musste. Verletzt hat sich nach Auskunft von Heizman kein Feuerwehrmann. Die Eiseskälte machte jedoch allen zu schaffen.