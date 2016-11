Sulz a. N. Borkenkäfer macht Forstverwaltung Sorgen

Geplant ist, im kommenden Jahr 9750 Festmeter einzuschlagen, hauptsächlich Fichten und Tannen. Auf 0,4 Hektar sollen neue Kulturen gepflanzt werden: 300 Tannen und 200 Douglasien. Das kostet die Stadt 10 230 Euro, eine im Vergleich zu vergangenen Jahren recht geringe Ausgabensumme.

Mehr Geld in die Hand nehmen will die Forstverwaltung für den Kampf gegen den Borkenkäfer (11.170 Euro) und gegen Wildschäden (7500 Euro), also beispielsweise für Schutzkappen und Wuchshüllen. 46.000 Euro sieht der Forstbetriebsplan für den Unterhalt der Waldwege vor, 10.000 Euro werden bereitgestellt, falls Schäden an Wegen beseitigt werden müssen, die beispielsweise durch Starkregen entstehen. Insgesamt rechnet die Stadt mit Einnahmen aus dem Wald in Höhe von 660.000 Euro, denen Ausgaben in Höhe von 590.000 Euro gegenüberstehen.

Zwei Revierleiter und drei Waldarbeiter kümmern sich um den Sulzer Stadtwald. Karlheinz Mertes vom Forstrevier Glatttal hat in den vergangenen Monaten Karlheinz Mühleck vertreten. Zusätzlich ist nun Johannes Vöhringer neu zum Team gekommen.

SPD-Gemeinderat Klaus Schätzle wollte wissen, was für Richtlinien im Bezug auf die unterschiedliche Freizeitnutzung des Waldes gelten würden. Norbert Utzler erklärte, dass es zwar gesetzliche Vorgaben geben würde, wie sich beispielsweise Mountainbiker gegenüber Wanderern zu verhalten hätten und welchen Abstand sie zueinander halten müssten. Geboten sei jedoch ein unkomplizierter und freundlicher Umgang miteinander. Im Übrigen seien ihm diesbezüglich aus dem Sulzer Forst noch keine Klagen zu Ohren gekommen.