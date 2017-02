Sulz a. N. Blühende Flächen

Sulz-Bergfelden (ah). Bei der jüngsten Ortschaftsratsitzung in Bergfelden erhielt Lothar Ellinger die Möglichkeit, einen Vortrag zu halten, wie in Bergfelden und drumherum die Blühflächen größer werden. Wie wichtig Blumen, Stauden und Sträucher wichtig sind, machte er an einem Bild aus China deutlich, wo Menschen die Aufgaben der Bienen übernommen haben, nur weil es dort die fleißigen Honigsammler nicht gibt.