Sulz a. N. Blasmusik am Rathausplatz

Sommerliche Temperaturen und ein bedeckter Himmel bescherten zu Beginn des Nachmittages zunächst ideale Bedingungen. Den musikalischen Auftakt machte der Musikverein Dießen unter der Leitung von Hubert Breisinger.

In der Pause hatte der Musikernachwuchs seinen Auftritt. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte es der Musikverein geschafft, eine musikalische Früherziehung ins Leben zu rufen. Zwölf Kinder nehmen das Angebot an. Sie werden von Katja Schäfer aus Betra in Rhythmik und Sprache weitergebildet. Eindrucksvoll zeigten die Kinder, was sie bisher gelernt hatten und wie man mit verschiedenem Spielzeug Musik machen kann. Dazu wurde auch gesungen. Für ihren Auftritt gab es viel Beifall.

Den musikalischen Schlusspunkt setzten die einheimischen Musiker unter der Leitung von Angela Oesterle.