Sulz a. N. Bilderbogen über mehr als 100 Jahre

Ein ganzes "Päckle" mit historischem Bildermaterial übergab Siegfried Dümmel aus Wedel (Schleswig Holstein) der Stadt. Er arbeitete selber noch in der Buntweberei, die 1961 aufgelöst wurde. Die Maschinen sind damals nach Afrika verkauft worden. Auch dazu gibt es Fotos zu sehen.

Heinz Eppinger brachte ein Album mit Bildern von der Werksfeuerwehr ins Archiv: Sein Vater hat sie gesammelt. Vom Bau des Backsteingebäudes Mitte der 1920er- Jahre hat die Stadt jedoch keine Bilder. Wenn jemand zu der Bauphase noch ein Foto besäße, wäre es toll, sagte Walter. Zum jüngsten Umbau des Backsteingebäudes zur Stadthalle sind wieder jede Menge Aufnahmen vorhanden. Auch diese werden in der Ausstellung gezeigt.

Der Steeb-Konkurs hat Mitte der 1980er-Jahre die Stadt erschüttert. Die Steeb-Werke, einst ebenfalls ein großer Arbeitgeber in Sulz, sind ein zweiter Themenkomplex der Ausstellung. Dazu gibt es sehenswerte Aufnahmen von Hermann Wiedemann. Allerdings hat das Archiv zur Steeb-Epoche bei weitem nicht so viel Bildmaterial wie zur Buntweberei. Das gilt auch für die Bundeswehr, die bis Anfang der 1990er-Jahre noch ein Depot in Sulz hatte. Legendär sind etwa die Faschingsfeiern der Bundeswehrsoldaten. Offenbar durfte auf dem Bundeswehrareal nicht allzu viel fotografiert werden.

Die Ausstellung konzentriert sich zwar auf Bilder von der Waldhornbrücke neckarabwärts bis zu den Neckarwiesen und dokumentiert damit, welche Entwicklung hier stattgefunden hat. Das Vayhingerhaus in der Sonnenstraße wollten die Archivare aber noch mit berücksichtigen, zumal auch zu diesem traditionsreichen Sulzer Kaufhaus Fotos überlassen wurden. So beispielsweise vom Umbau 1953: Damals sind auf abenteuerliche Weise die Schaufenster eingebaut worden. Wie berichtet, hat das Gebäude inzwischen einen neuen Besitzer.

Das Sulzer Archiv ist grundsätzlich an historischen Fotos interessiert. Paul Müller appelliert, diese nicht in den Schredder zu werfen. Es gebe Sulzer, die ein Leben lang Fotos sammelten. Einer von ihnen war der verstorbene Architekt Werner Schlotter. Von ihm konnte Müller etliche Ordner mit Bildern sichern. Zur Zeit ist er dabei, das Material zu sichten. Es seine interessante Fotos fürs Archiv dabei. Wer historische Aufnahmen von Sulz nicht hergeben will, kann sie auch abfotografieren oder scannen lassen, wies Walter auf diese Möglichkeit hin.

Die Archivare würden sich im Übrigen freuen, wenn sich die Besucher der Ausstellung auch mit einbringen, beispielsweise Bildunterschriften korrigieren oder sogar eigene Projekte ehrenamtlich übernehmen. Bei dem vielen Material im Archiv könnte sich Walter weitere Ausstellungen vorstellen. Die Ausstellung zum Thema Neckarwiesen wird am 12. Januar um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses eröffnet.