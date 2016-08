Sulz a. N. Bilder bestechen durch harmonierende Farben

Als "eine nette Unterbrechung des Klosteralltags" bezeichnete der stellvertretende geistliche Leiter des Klosters, Lothar Müller, in seiner Begrüßung diesen Kurs, "denn man kann hinterher etwas anschauen".

Viele Bilder waren im Arbeitsraum entstanden, ließ Vosseler wissen, denn die heißen Sommertage verhinderten ein längeres Arbeiten im Freien. Aquarellkunst ist das Malen mit Wasser und Farbe. Das Wasser trocknet schnell und hinterlässt sofort Ränder, die ein Ineinanderfließen der Farben verhindern. Auf diese Weise wurden viele Fotografien künstlerisch umgesetzt. So sind Alpenlandschaften entstanden, Gemälde mit Gebäuden, Strandimpressionen mit Booten und Leuchttürmen sowie ansprechende Meeresbilder mit auf- und untergehender Sonne in perfekten Farbverläufen, anders als auf grellbunten Postkarten. Kalenderblätter lieferten Vorlagen für Tiere wie Esel, Enten, Gänse und Küken. Sogar die Schafe und das Lama aus der Nachbarschaft standen kurz Modell.

Darüber hinaus sind aber auch Kirchbergbilder entstanden, die etwa den alten Teich im Klostergarten, den Brunnen vor der Ackerbauschule oder die Außenseite des Kreuzgangs zeigen. Die Künstler bemühten sich, abzumalen, was man in der Natur findet. Es war ein erfolgreiches Bemühen, denn alle Grüntöne der Natur wurden in den einzelnen Motiven durch eine andere Farbgebung ersetzt und verliehen dem ganzen Bild dadurch eine herbstliche Stimmung.