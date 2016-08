Sulz a. N. "Bienen" zu Gast im Mühlbachtal

Sulz-Bergfelden. Gemeint sind die 14 Piaggi Ape, die im Garten von Helga Klingele aufgereiht alle Blicke auf sich zogen. Die Ape-Freunde Südwest trafen sich wieder als Familie "im Garten von Helga", was seit 2008 zum festen Jahresprogramm gehört.

Aus dem ganzen Südwesten waren sie angereist, sogar aus dem hessischen Büdingen. Den weitesten Weg mit einer Reisedauer von acht Stunden legte "der weiße Bremsklotz" aus dem Saarland zurück. Liebevoll und augenzwinkernd wird er von den anderen Fahrern so genannt, denn "das Original 50erle" mit 40 km/h Höchstgeschwindigkeit führte den Konvoi an, der sich am Samstag von Bergfelden nach Dietingen bewegte.

Man besichtigte die Kristallwelten. Für die dortigen Besucher gab es die Ape-Schau wie aus dem Katalog gratis dazu. Wieder zurück in Bergfelden, startete das Grillfest. Es wurde viel erzählt – hinter dem eigenen Begriff "Benzingespräche" verbergen sich Fachsimpeleien. Man lernt voneinander und gibt seine Erfahrungen weiter.