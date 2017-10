Sulz a. N. Bewegung, Spaß und Chorgesang

Sulz-Mühlheim(ah). Eine Premiere gab es beim "Herbstabturnen" der TG Mühlheim und des Gesangvereins "Liederkranz". Die Chorgemeinschaft Mühlheim/Empfingen trat erstmals im neuen "Häs", auf. Die Sänger hatten sich im Hinblick auf das 150. Bestehen des Empfinger Chors, das am kommenden Wochenende gefeiert werden soll, neu eingekleidet. Am Sonntag traten die Sänger der Chorgemeinschaft unter der Leitung von Uwe Wagner in Mühlheim auf.