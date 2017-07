Sulz a. N. Betreuung in der letzten Lebensphase

In dem Vortrag ging es um die letzte Lebensphase, um das Sterben, wie Sabine Rieger von der Alzheimer-Initiative in ihrer Begrüßung in das Thema einführte.

Zunächst erläuterte die Referentin die Bedeutung des Begriffs "Palliativ care" (PC). Palliativ heißt "Schmerzen lindernd", "care" meint "Versorgung". Die Lebensqualität und Selbstbestimmung schwerkranker Menschen jeden Alters soll erhalten, gefördert und verbessert werden, um den Patienten ein menschenwürdiges Leben in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Das Palliativ-Care-Team (PCT) versorgt Menschen mit schweren unheilbaren Erkrankungen Zuhause und in Pflegeheimen. Wie sieht der Weg am Lebensende aus? Darüber berichtete die Referentin aus ihren Erfahrungen heraus. Als sichtbare Veränderungen nannte sie großes Schlafbedürfnis und stark nachlassende Hunger- und Durstgefühle bis hin zum Sterbefasten. Breiten Raum nahm die wohltuende Mundpflege ein.

Das PCT tut alles, was dem Patienten gut tut und auch dessen Wille ist. Es sollen, wie die Referentin sagte, nicht "dem Leben mehr Tage gegeben werden, sondern den Tagen mehr Leben". Angehörige werden beraten, angeleitet und unterstützt. Angeboten werden auch die Versorgung des Verstorbenen und Trauerbegleitung. Die behandelnden Ärzte und betreuenden Dienste werden koordiniert und ein Behandlungsplan erstellt. Regelmäßige Hausbesuche, Telefonberatung, vorausschauende Krisenplanung und 24 Stunden Rufbereitschaft runden das Angebot ab. Auf ärztliche Anordnung übernehmen die Krankenkassen die Kosten.