Sulz a. N. Besucherzahlen wieder rückläufig

Das Programm fürs kommende Jahr steht. Es startet mit dem Neujahrskonzert des Residenzorchesters am 1. Januar in der Stadthalle. Bilder werden im Fürstensaal ab 6. Mai Martin Kasper und ab 26. August Norbert Stockus ausstellen. Im Rahmen der Horber Musiktage tritt das Klavierduo Shalamov auf: Die Pianisten erhielten beim internationalen ARD-Wettbewerb den ersten Preis.

Statt Oper findet 2018 wieder eine lange Museumsnacht mit Ritterlager und Mittelaltermarkt statt. Die Veranstaltung ist am Wochenende 4./5. August. Die Winterausstellung ab 16. Dezember beschäftigt sich mit dem 30-jährigen Krieg. Die Sonderveranstaltungen hätten sich, wie Schaub in seinem Bericht vermerkt, bewährt und jährlich mehrere tausend Besucher nach Glatt gelockt. In diesem Jahr waren es bislang mehr 5000. Schaub will dieses Konzept beibehalten.

Eberhard Stiehle fiel auf, dass im Haushaltsplan 2018, wie schon in diesem Jahr, 60 000 Euro als Eintrittsgelder aufgeführt sind, während das Rechnungsergebnis von 2016 nur 36 000 Euro ausweist. Man setze sich gewisse Ziele, meinte Walter. Es wäre auch an der Zeit, die Eintrittspreise zu erhöhen. Wegen der Straßenbauarbeiten im Glatttal habe man aber entschieden, auf eine Anpassung zu verzichten. Noch ein zweiter Punkt im Haushaltsplan störte Stiehle: Der Zuschussbedarf fürs Museum steigt 2018 gegenüber dem Ansatz von 2017 um 40 000 auf 165 000 Euro. Mit ein Grund dafür sei, dass erstmals Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals in den Etat mit einfließen. "Das zeigt ein reelleres Ergebnis auf", meinte Bürgermeister Gerd Hieber.

Klaus Schätzle (SPD) hat von Überlegungen gehört, die Galerie mit den Werken der Bernsteinschüler im Wasserschloss umzubauen. Walter teilte mit, dass es Pläne des Landkreises gebe, konnte sonst dazu aber nichts sagen.