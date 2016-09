Sulz a. N. Besonders ältere Menschen können in Not kommen

Das Medikament, das Wolfgang B. braucht, heißt Metohexal. Es enthält als Wirkstoff Metoprolol, ein Betablocker, der gegen Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen sowie Erkrankungen der Herzkranzgefäße hilft.

Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten räumte Katja Minak, Pressesprecherin von Hexal, ein: "Wir haben Lieferprobleme." Es gebe eine große deutschlandweite Nachfrage nach dem Medikament. "Wir haben jetzt unseren Lieferanten gewechselt." Das Unternehmen hoffe, ab Oktober Metohexal wieder liefern zu können. "Das ist auch für uns einer ärgerliche Sache", sagte Katja Minak. Deutlichere Worte findet Karl-Otto Gerster von der Apotheke am Rathaus: "Für ältere Leute ist das eine Katastrophe", urteilt der Apotheker. Seiner Meinung nach übt die Politik zu wenig Druck aus. "Es kann nicht sein, dass hier der Staat tatenlos zusieht." Dass Hersteller nicht liefern könnten, sei kein neues Phänomen, aber es werde immer schlimmer. Er moniert, dass er von den Herstellern nicht erfahren würde, warum manche Medikamente nicht zur Verfügung stünden.

Auch Michael Birke von der Apotheke am Neckar kennt das Problem nur zu gut. 100 so genannte Nachlieferungen, also Medikamente, die er aktuell nicht bekommt, sind keine Seltenheit. Er sieht das Problem in den Rabattverträgen der Krankenkassen.