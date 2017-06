Sulz a. N. Bergfelder Dorffest im Zeichen 500 Jahre Remigiuskirche

Ein Zehn-Jahres-Rhythmus für ein Dorffest ist wohl im weiten Umkreis einmalig. Doch damit wollen die Bergfelder zeigen, dass ihre Veranstaltung etwas Besonderes ist. Außer den Bewirtungsständen werden sich Handwerker präsentieren. Ein buntes Bühnenprogramm und verschiedene Attraktionen über das ganze Festgelände verteilt runden das Dorffest ab. Außerdem wird wieder eine große Tombola mit attraktiven Preisen stattfinden.

Das Dorffest steht diesmal unter dem Motto "500 Jahre Remigiuskirche – Unsere Kirche bleibt im Dorf". Dazu wird schon im Vorfeld am 23. Juni ein Vortragsabend zur Geschichte der Remigiuskirche in der Dickeberghalle stattfinden (wir berichteten). Am Freitagabend, 7. Juli, gibt es noch eine Bilderausstellung zur Geschichte der Remigiuskirche. Zu beiden Veranstaltungen sind alle interessierten Bürger und Gäste, auch von außerhalb, eingeladen. Der Startschuss zum 4. Dorffest erfolgt dann am Samstag um 16 Uhr mit einer Feuerwehrübung, von "damals bis heute" am Rathaus. Danach ist Festauftakt auf der Bühne.