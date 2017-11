Sulz a. N. Bergfelden fit für die Zukunft machen

Sulz-Bergfelden. Es handle sich dabei um eines der drei Leitprojekte für Bergfelden aus dem Stadtentwicklungskonzept (ISEK), erläuterte Ortsvorsteher Martin Sackmann. Die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm für kleine Städte und Gemeinden biete nun "eine Riesenchance, Bergfelden fit für die Zukunft zu machen".

Drei Gebäude in dreigeschossiger Bauweise mit insgesamt bis zu 23 Wohnungen und einer Erdgeschossfläche in einem der drei Gebäude für Gewerbe oder Dienstleistung, sowie private und öffentliche Stellplätze könnten in der "neuen Mitte" entstehen. Präsentiert wurden die Entwürfe von Philipp Schmal und Maximilian Wewer vom Büro Pesch & Partner.

Es wird davon ausgegangen, dass nur die beiden größten Bäume auf dem Spielplatz erhalten bleiben müssen, andere Bäume jedoch einer Bebauung weichen können. Entfernt werden sollen außer dem Volksbank-Gebäude und dem Bäckerei-Container auch das Waaghäusle sowie die "Molke", die bislang als örtlicher Bauhof dient. Dafür muss eine andere Unterbringung gefunden werden. Nicht überbaubar ist der mitten durch das Gelände verlaufende Abwasserkanal.