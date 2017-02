Sulz a. N. Bergfelden einst Urkirche, Sulz nur Filiale

1534 wurde Württemberg durch Herzog Ulrich reformiert, das galt auch für Bergfelden. Lächelnd nahm man zur Kenntnis, "dass die ersten Pfarrer Gastarbeiter waren", und einigermaßen überrascht hörte man von großen Flüchtlingsbewegungen, die die konfessionellen Lager auslösten.

Transportmittel lutherischen Gedankenguts waren neben Schriften und Flugblättern auch Schüler des Reformators, die die neue Lehre in Predigten weitergaben. Durch Lieder, besonders in den Dörfern, ging die Saat auf, denn gesungen wurde immer. Reformgedanken wurden auf bekannte Melodien übertragen, so gehe "Von lauter Gnad und Güte" auf die Melodie "Wenn der Pfarr die Köchin schlägt" zurück. Mit viel Beifall bedankten sich die Zuhörer für eine lebhafte Reise in die Reformationszeit.