Sulz a. N. Beim Tanzen kennengelernt

Kennengelernt haben sich die beiden beim "Schwof" – beim Tanzen. Karl Kreidler, ein gebürtiger Dießener, lernte seine aus Dürrenmettstetten stammende Frau im Gasthaus Krone in seinem Heimatort kennen. Sie musste dort in der Küche arbeiten, aber das Paar traf und verabredete sich.

Karl Kreidler begann seine Ausbildung zum Feinmechaniker an der staatlichen Feintechnikschule in Schwenningen und arbeitete anschließend bei der Firma Brueninghaus in Horb. Dort blieb er 41 Jahre lang, nur eineinhalb Jahre unterbrochen durch den Bundeswehrdienst, bis zum Renteneintritt. Passives Mitglied ist er bis heute im Musikverein Dießen sowie im Sportverein Dürrenmettstetten.

Hilde Kreidler, geborene Kummer, besuchte die Handelsschule in Oberndorf und fand dann Arbeit im Büro des Hotels "Rappen", das zu jener Zeit zu einem der bekanntesten Hotels in Freudenstadt zählte. Nach der Hochzeit zog das Paar ins Haus in der Dorfstraße. Vier Kinder, zwei Mädchen und zwei Buben, wuchsen dort auf. Hilde Kreidler nahm 1970 eine Bürotätigkeit beim Baugeschäft Sieber in Dettingen auf. Gleichzeitig war sie viele Jahre in der Kirchenpflege in Dürrenmettstetten und zusätzlich ab 1975 auch im evangelischen Pfarramt in Hopfau als Sekretärin tätig. Bis zum Rentenalter, immerhin 37 Jahre lang, engagierte sie sich im damals noch zur evangelischen Kirche gehörenden Kindergarten und im Kirchengemeinderat. In diese Zeit fiel nicht nur der Bau der Gemeindehalle, an dem sich die Kirche beteiligte, sondern auch die Renovierung der Kirche.