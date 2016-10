Sulz a. N. Beim Rätsel machen alle begeistert mit

Neben einem Gedicht über die Herbstzeit, vorgetragen von Elke Wegenast, zeigte Ewald Plocher Bilder von den vielen schönen Landschaften, die es in Deutschland gibt. Viele der Senioren kennen sich sehr wohl in ihrem Heimatland aus, wie den Kommentaren zu entnehmen war. Dazu gab es eine Bilderzusammenstellung unter dem Begriff "Gottes gute Gaben". Zur Präsentation sangen alle, begleitet von Ewald Plocher und Pfarrer Barfuß am Keyboard, Lieder über den Tages- und Jahresablauf wie "Lasst uns danken statt zu klagen" oder "Der Mond ist aufgegangen" und natürlich "Kein schöner Land in dieser Zeit", mit denen der Dank zur Erntezeit zum Ausdruck gebracht wurde.