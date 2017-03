Sulz a. N. Beim Einkaufen gerne genauer hinsehen

Beim Einkaufen und Essen genauer hinschauen, darin sah die Vorsitzende Doris Haberer das Ziel dieser informativen und kurzweiligen Veranstaltung. Auf den Tischen lagen Alltagsprodukte bereit wie Müsliflocken, Bonbons, Reisflocken, Energydrinks und Babynahrung. Aus den angegebenen Inhaltsstoffen sollten alle Süßungsmittel notiert werden. Schon diese Ergebnisse führten zu Überraschungen und Diskussionen am Tisch.

Dabei verbargen sich noch weitaus mehr solcher Mittel in den Produkten, wie eine lange Auflistung an der Leinwand zeigte. Da wurden die Zuckerarten vorgestellt, die Zuckeraustauschstoffe und die Süßstoffe. Stevia – dessen aufwendige Herstellung und Wirkung wurde hierbei genauer betrachtet. Wie erkennt der Körper süß? Was passiert bei schnellem Zuckerkonsum? Interessiert wurden die Ausführungen verfolgt.

Die Vorliebe für Süßes sei angeboren. Es wurde jedoch verdeutlicht, warum Kinder nicht an intensive Süße gewöhnt werden sollten. Dazu gab es praktische Tipps, um selbst den maßvollen Umgang mit Süßem zu erlernen.