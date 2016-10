Sulz a. N. Bebauung soll im kommenden Spätsommer möglich sein

Sulz-Bergfelden. Die Fortführung des Verfahrens in Sachen Bebauungsplan "Härtenwiesen III", Bürgerfragen und Baugesuche standen auf der Tagesordnung der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Bergfelden. Daran zeigten auch die Einwohner großes Interesse. Sie waren in gleicher Zahl im Sitzungssaal vertreten wie die Herren am Ratstisch.