Sulz a. N. Baustelle: Tankstelle in Hopfau hat weniger Umsatz

Sulz-Hopfau/Glatt - Der Brückenbau bei der Kläranlage in Glatt zwingt Autofahrer zu Umwegen. Das wirkt sich auf die Gewerbetreibenden in Glatt und Hopfau aus. Deutlich gespürt hat die Sperrung Eric Seeger: Die Umsätze an seiner Tankstelle in Hopfau sind zurückgegangen, besonders stark sonntags. Hier stellt er einen Rückgang der Einnahmen um 50 Prozent fest. Seeger zieht nun daraus die Konsequenz: Ab Februar ist für unbestimmte Zeit die Tankstelle sonn- und feiertags geschlossen. An diesen Tagen lohne sich der Betrieb nicht mehr. An den Werktagen sei der Umsatz auch weniger geworden, aber nicht so gravierend.