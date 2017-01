Sulz a. N. Baurawaldhexen tanzen wieder

130 Vereinsmitglieder

Hexenchef Stefan Kipp und Zunftmeister Christian Blocher freuten sich über die zahlreichen Narren. Insgesamt hat der Verein aktuell 130 Mitglieder. "Einst lebte sie im Baurawald, finster und schrecklich war die Gestalt. Als Kräuterweiblein war sie bekannt und wegen Hexerei verbrannt. Jetzt haben wir die Asche entdeckt und sie wieder zum Leben erweckt" – mit diesem Spruch nahm der Zunftmeister die Hexen in die Pflicht. "Baurawald – Hexa" klang es im dunklen Wald bei Holzhausen.

Es gibt wieder zahlreiche Termine: Am 20. Januar, ist in Rexingen Hexenball, am 21. Januar geht es zum Schuhu-Ball nach Schiltach, am 27. Januar zum Fasnetsball in Rangendingen. Am 28. Januar ist Nachtumzug in Rosenfeld und am Sonntag, 29. Januar, Umzug in Rangendingen. Bei den Vollmond-Hexen in Rottenburg ist die Holzhauser Zunft am 4. Februar, und am 12. Februar findet in Sulz der große Umzug statt. Am 17. Februar geht es zum Hexenball nach Rötenberg, am 18. Februar zum Umzug in Freudenstadt, und am 19. Februar sind die Baurawaldhexen in Vöhringen. Am Schmotzigen geht es dann wieder in Holzhausen rund, am 25. Februar ist Umzug in Heiligenzimmern, am 26. Februar in Alpirsbach, am 27. Februar in Dornhan und am Fasnetsdienstag in Talhausen. Mit der Verbrennung am Dienstag (18 Uhr) endet die Narrensaison 2017.