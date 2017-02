Auf dem neuen Dorfplatz eröffneten die Holzhauser Baurawaldhexen am Schmotzigen den intensiven Teil der fünften Jahreszeit. Hexenmeister Stefan Kipp nahm die Vorstellung der Narrenfiguren vor, die zur Hexenzunft gehören. Eindeutig in größerer Zahl anwesend waren die Baurawaldhexen, doch auch der Weinbeerlesdrescher war mit von der Partie. Die Hexen wirbelten ums Lagerfeuer und freuten sich, dass auch in Holzhausen Fasnet ist. Foto: ah