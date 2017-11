Sulz a. N. Baubeginn wird nicht vor März 2018 sein

Sulz-Mühlheim (ah). Der Verbandssammler zwischen dem Regenüberlaufbecken III auf der Gemarkung Mühlheim und der Ortslage Fischingen muss erneuert werden. Bedingt durch diese Arbeiten gibt es eine Querung des Mühlbachs mit Errichtung einer provisorischen Furt während der Bauzeit (wir berichteten). Nachdem der Ortschaftsrat Fischingen angehört wurde, kam dieser Tagesordnungspunkt auch in Mühlheim auf den Ratstisch.

Träger ist der Abwasserverband Empfingen. Die Genehmigungsbehörde ist das Umweltschutzamt beim Landratsamt Rottweil. Zur Ausführung soll das Projekt im Sommer 2018 kommen. Der Ortschaftsrat Mühlheim gab seine Zustimmung mit dem Vermerk, dass der Fischereiverein Mühlheim, dem das Gelände auf Höhe der Stauanlage gehört, und Irmgard Haag-Dietz von "Frau Wolle" gesondert angehört werden müssen.

Nach der Ortschaftsratsitzung im Oktober seien diverse Gerüchte aufgekommen, die sie so nicht stehen lassen wolle, meinte Ortsvorsteherin Barbara Klaussner bezüglich eines Baugesuchs für die "Fischinger Steige". Sie stellte richtig, dass seitens des Ortschaftsrates kein Baustopp verhängt worden sei. Dabei handle es sich um einen Verwaltungsakt, der durch die zuständigen Behörden erlassen werde, teilte sie mit. "Außerdem muss zuvor eine Baugenehmigung erteilt sein", ergänzte sie. In der Sitzung zuvor hatte der Ortschaftsrat dem Baugesuch zugestimmt, allerdings nicht ohne einige Auflagen, die in Abstimmung mit dem Bau- und Liegenschaftsamt erfüllt werden müssen.