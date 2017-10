Sulz a. N. Bald Tempo-30-Zonen in Dürrenmettstetten

Die Arbeiten für die Installation der Webcam am Aussichtsturm sind in vollem Gange. Viel Eigenarbeit werde dabei eingebracht, stellte der Ortsvorsteher fest und bedankte sich beim anwesenden Albrecht Ziegler, der tatkräftig die Arbeiten unterstütze. Zwei Kameras würden nächste Woche am Turm befestigt werden.