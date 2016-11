Sulz a. N. Bahnsteig in einem Jahr barrierefrei

Einen Beschluss musste der Ausschuss jetzt noch fassen: Dabei ging es um die Vergabe der Ingenieurleistungen zur "EU Konformitätsbewertung und Zertifizierung". Um einheitliche Standards im europäischen Zugverkehr zu schaffen, ist das Eisenbahnsystem normiert worden. Die standardisierten Vorgaben hätten Bahn und Stadt bei ihren bisherigen Planungen berücksichtigt, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Das versicherte auch Störk: "Die Planung ist auf dem aktuellen Stand. Aber in der EU will jeder seinen Senf dazu geben", formulierte er es salopp. An einer Konformitätsprüfung führt somit kein Weg vorbei: "Ohne die kann die Anlage nicht in Betrieb genommen werden. Wir befinden uns im europäischen Rechtsraum. Da kommen wir nicht raus", sagte Störk.

Die Zertifizierung kostet auch etwas. Der Ausschuss vergab die dafür erforderlichen Ingenieurleistungen an den TÜV Rheinland Rall Certification für ein Honorar in Höhe von 13 447 Euro.

FWV-Stadtrat Dominique Steng zeigte sich überrascht von dem Zeitplan und fragte nach der Bereitstellung finanzieller Mittel für den städtischen Teil der Maßnahmen. Der barrierefreie Zugang zu den Gleisen über Aufzüge ist mit 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Bürgermeister Gerd Hieber versicherte, dass die Investitionskosten in den Haushaltsplan, entsprechend dem Zeitplan, eingebaut werden. Er informierte, dass Zuschussanträge beim Land und Bund gestellt wurden.