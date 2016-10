Sulz a. N. Außergewöhnliche Lehrstunde zum Thema Ernährung

Referent war Sven Bach, der seit über 20 Jahren als Ernährungsberater tätig ist, auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Seit 2007 betreibt er zwei Praxen für Ernährungstherapie, eine in Horb und eine Stuttgart.

Drei unterschiedlich gewichtige Schüler haben Mittagspause. Sie gehen in den nahe gelegenen Supermarkt, und ein Blick auf das Band zeigt eine große Rolle Softcakes, Kekse und eine Flasche Wasser. Bach spricht sie an. "Wann esst ihr das alles?" "So über Mittag, aber vorher noch einen Döner", kommt die Antwort.

Alles lachte über die Eingangssituation, die jedoch nur auf ein Ernährungsproblem hinweist, nämlich die Aufnahme von zu viel Zucker, wie Bach an diesem Beispiel aufzeigte.