Sulz a. N. Ausklang des Indianerlebens am Lagerfeuer

Sulz-Holzhausen (ah). Es war in den vergangenen Tagen für Bleichgesichter in der Nähe "Pfingstbrunnens" nicht ungefährlich: Der Indianerstamm mit den Häuptlingen "Weisse Krähe" und "Brennende Fackel" hatte sich auf dem Gelände niedergelassen und durchstreifte die Wälder. Helmut Roeßle von Spaßpartout und Klaus Schirott hielten die rund 45 Kinder jedoch im Zaum. Am Abschlusstag mit den Eltern saßen die Indianer friedlich am Lagerfeuer und erzählten Geschichten über ihre Abenteuer. Höhepunkt war der letzte Tag. Da durften die Kinder in den beiden Wigwams übernachten.