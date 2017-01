Sulz a. N. Aufschwung hält unvermindert an

Auch für die kommenden zwei Jahre wird Wolfgang Heidepriem an der Spitze der rührigen Ortsgruppe stehen. Karl Bernhard wurde genauso wiedergewählt wie Kassiererin Waltraud Heidepriem, Schriftführerin Margot Weik sowie die Beisitzer Artur Kopf und Manfred Heidepriem. Ilse Schneider und Hannelore Totzauer sind Frauenvertreterinnen, die Kasse prüfen Edmund Schneider und Manfred Heidepriem.

Die Mühlheimer Ortsvorsteherin Barbara Klaussner freute sich über das gute Miteinander genauso wie Reiner Kimmich, der stellvertretende Ortsvorsteher von Renfrizhausen.

Vor zwei Jahren stand die Ortsgruppe noch vor dem Aus. Wolfgang Heidepriem hob hervor, dass der Mühlheimer Weihnachtsmarkt den Aufschwung forciert und auch der Ausflug nach Dresden einen weiteren Schub gegeben habe. Es folgten Ausflüge in den Fernsehgarten, zur Kürbisausstellung nach Ludwigsburg oder zum Winterzauber im Europa-Park. Neben der Weihnachtsfeier gab es einen Grillnachmittag, und bei den Kaffeenachmittagen kam durch die Gymnastik von Margot Weik viel Bewegung. Auch die Narren statteten dem VdK einen Besuch ab. Besucht wurden auch die Aufführungen des Tragödienstadels. Die Informationsveranstaltungen mit dem VdK Vöhringen/Bergfelden kamen an. Zuletzt wurde mit der Nachbarortsgruppe das Musical "Rocky" in Stuttgart besucht. Künftig wird es weitere gemeinsame Veranstaltungen mit dem Partner geben.