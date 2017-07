Sulz a. N. Aufbruch zu neuen Galaxien

Der Satz "Wir werden Sie mega vermissen, und bitte hören Sie auf zu weinen" gab bei der Übergabe von Präsenten an die Lehrer Einblick in das Gefühlsleben auf beiden Seiten, das sich aus Stolz auf das Geleistete, Dankbarkeit und Wehmut zusammensetzte. Schülersprecher Melih Ersoy (10a) hatte die Lacher auf seiner Seite, als er seine Rede mit dem markigen Satz "Wir sind am Ziel, die Lehrer sind am Ende" begann. Er bedankte sich "für die Kraft, Ausdauer, Geduld, Hartnäckigkeit und Strenge, deren Nutzen wir jetzt erst erkannt haben". Schülersprecherin Janica Riedel (9b) rief dazu auf, gemeinsam das Ende der Schulzeit und den Beginn einer neuen Zeit zu feiern.

Humor bewies Rektorin Monika Schneider, die ihre Abschlussrede augenzwinkernd als "letzten Racheakt" an die Schüler ankündigte. Sie legte den Schülern zwei Sätze aus "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry ans Herz: "Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast" und "Es ist einfach: Man begreift gar nichts, wenn das Herz nicht dabei ist."

Schneider bezeichnete die erfolgreichen Prüflinge als die Stars des Tages. Sie würden sich nun auf den Weg machen zu anderen Galaxien, um neue Stars und Sterne zu entdecken und hoffentlich eines Tages an einer Milchstraße anzukommen, wo sie mit anderen Menschen eine Harmonie bilden können. Kreativität und Fantasie seien gute Eigenschaften, um Probleme zu bewältigen.

Nach der Zeugnisübergabe durch die Klassenlehrer verabschiedeten sich die Schulabgänger mit dem Superhit "Au revoir" von Mark Forster von der Bühne, um sich am Buffet zu stärken, das die Klassenstufe 8 vorbereitet hatte.

Klasse 10a: Ali Asma, German Emter, Melih Ersoy, Alper Eser, Marc Jehle (Belobung), Eric Schmidt, Roman Shangin, Marvin Stein, Franziska Dietrich (Preis), Pinar Ipekcioglu, Julia Jerger (Preis), Marina Schmohl, Katharina Schönert (Preis), Angelina Trapp

Klasse 10b: Mark Erhardt, Luca Gaebert (Belobung), Henrik Häffner, Kevin Leonhardt, Peter Maschnin, Pierre Öhler, Arda Özkul, David Stefani, Enis Sulejmani, Necati Yörük, Jessica Huber, Laura Lipinski, Lydia Sigel, Elif Ünal

Klasse 9a: Ulas Altuntas, Eric Bangert, Tom Flöter, Josia Friedrichson (Preis), Florent Hoxhaj, Leon Labenz-Kutzner, Tobias Lunev, Marco Meer (Belobung), Lukas Stocker, Timo Wörner, Jasmin Flöter, Florentina Hoxhaj, Josephine Köhler, Lisa Maihofer (Belobung), Sophia Mansilla, Sabrina Rollgeiser, Julia Thomas

Klasse 9b: Kai Heiland, Adrian Krasniqi, Dario Rößler, Pascal Ruml, Marcel Wolber, Emre Yilmaz, Filip Zelezik, Sabrina Hahn (Belobung), Carina Haizmann, Jana Hellstern, Melisa Husak, Cornelia Kläger, Michelle Luft, Petra Mihaly, Janica Riedel, Denise Schortz, Lea Vater, Natalija Vukelic