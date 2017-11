Sulz a. N. Auf der Tanzfläche steppt der Bär

Sulz (ah). Zur SWR 1-Party kamen am Samstag Hunderte von Besuchern in die Sulzer Stadthalle DJ Maik Schieber und fand die richtige Musikmischung. Die 20-Jährigen konnten ebenso abtanzen, wie die über 50-Jährigen. Und wenn dann noch Freunde, und Bekannte aus den "guten alten Zeiten" mit von der Partie waren, ging es richtig ab. Für den VfR Sulz ist die SWR1-Party ein tolles Event. 600 Besucher werden gebraucht, um die Grundkosten abzudecken, erklärte Tobias Nübel, Vorstandssprecher des VfR Sulz. 50 Helfer sind in den Bars und in der Küche zugange. Der VfR Sulz hat inzwischen einen festen Stamm an Helfern.