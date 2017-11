Sulz (ah). Zur SWR 1-Party kamen Hunderte von Besuchern in die Sulzer Stadthalle DJ Maik Schieber und fand die richtige Musikmischung. Die 20-Jährigen konnten ebenso abtanzen, wie die über 50-Jährigen. Wenn dann noch Freunde, und Bekannte aus den "guten alten Zeiten" mit von der Partie waren, ging es richtig ab. Für den VfR Sulz ist die SWR1-Party ein tolles Event. 600 Besucher werden gebraucht, um die Grundkosten abzudecken, erklärte Tobias Nübel, Vorstandssprecher des VfR Sulz. 50 Helfer sind in den Bars und in der Küche zugange. Der VfR Sulz hat inzwischen einen festen Stamm an Helfern. DJ Maik Schieber konnte sich derweil musikalisch um die Besucher kümmern. Selbst nach Mitternacht, als Familienfeste und andere Veranstaltungen zu Ende waren, kamen neue Gäste. Mit ihren flotten Sprüchen konnte der Moderator die Gäste aus der Reserve locken. Auch die Fußballer waren mitten drin im Geschehen. Sie hatten ihre sportliche Aufgabe bereits am Freitag mit einem 2:0 gegen den SV Vollmaringen erfolgreich gelöst. Aus Sicht des VfR Sulz kann die Erfolgsstory auch im kommenden Jahr weiter gehen.