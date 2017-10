Sulz a. N. Auf dem Tandem bei "Sulz vereint!"

Das findet während der Vereinsmesse am Samstag im Backsteinbau statt. Die Fotografin Karin Schmidtke wartet in der Zeit von 12 bis 16 Uhr auf Besucher aus der Gesamtstadt Sulz, die sich zu zweit ehrenamtlich in einer Initiative, einem Verein oder einer Ortschaft engagieren und ablichten lassen wollen. Die Fotos werden prämiert und für das Plakat "Bürgerengagement 2018 Sulz a.N." verwendet. Ein Fahrradtandem steht am Stand der Stadt Sulz (Aufgang Foyer) für den Schnappschuss bereit.

Rund 20 Vereine beteiligen sich an der Messe, die am Samstag um 10.30 Uhr mit Tanzdarbietungen der Jugendkunstschule Kreisel beginnt. Offiziell eröffnet wird "Sulz vereint" dann um 11 Uhr von Bürgermeister Gerd Hieber, anschließend spricht Landrat Wolf-Rüdiger Michel ein Grußwort.

Die Stände, die noch von der Ausbildungsmesse KAZ in der Stadthalle stehen, können am Freitag von 17 bis 20 Uhr und am Samstag von 8 bis 10 Uhr bezogen werden. Es gibt immer noch einige freie Plätze. "Wir sind flexibel, auch für Kurzentschlossene", ermuntert Händel noch zu weiteren Anmeldungen.