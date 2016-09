Sulz a. N. Auf dem Ausweichplatz kann jetzt der Rasen neu sprießen

Mit einem entsprechenden Spritzmittel wurde der von Unkraut befallene Trainingsplatz behandelt. Beim Landratsamt musste dafür eine entsprechende Genehmigung eingeholt werden. Auch für das Ausbringen des Unkrautvernichtungsmittels musste vom Landwirt eine Genehmigung vorliegen. Ohne diese Erlaubnis wäre zudem der Kauf der Giftstoffe und Chemikalien nicht möglich. Nach dem Spritzen musste der Platz für mehrere Wochen gesperrt bleiben. Schließlich konnte der Ausweichplatz gemäht werden.

Bei einem Arbeitseinsatz glichen die Fußballer die unebenen Stellen und den teilweise von Mäusen unterhöhlten Untergrund mit Humus aus. Zum Ärger des Sportvereins wurde – trotz der Bitte um Reservierung einer gewissen Menge von Humus – aus den damals laufenden Bauarbeiten der Hochwasserschutzmaßnahmen der gesamte Boden in bester Qualität abtransportiert. Letztlich wurde ein lehmhaltiger Boden von der Schillerhöhe in Sulz zur Verfügung gestellt. In einem weiteren Arbeitseinsatz wurden von den Sportlern die darin enthaltenen Steine ausgelesen.

Um wieder einen dichten Rasen zu bekommen, musste der Platz mit insgesamt 170 Kilogramm Rasensamen komplett eingesät werden. Probleme bereitete dabei jedoch die lange anhaltende Trockenheit. Damit der Rasensamen mit der Sämaschine überhaupt ein bis zwei Zentimeter tief in den Boden eingebracht werden konnte, musste der knochenharte Ausweichplatz zuerst bewässert werden. Auch nach dem Ansäen gilt es, den Platz zu bewässern, falls kein Regen in Sicht ist, damit der Rasen so schnell wie möglich wachsen und gedeihen kann.