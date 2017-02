Sulz a. N. Auch in einem "langweiligen Jahr" gut zu tun

Sulz-Bergfelden (ah). "Karle wir danken Dir": Nicht nur an den Instrumenten beweisen die aktiven Musiker des Musikverein Bergfelden, dass sie ihr Hobby verstehen, auch gesanglich stimmt’s. In diesem Fall war es der Abschied von Karl Henger, der sich am Samstag bei der Mitgliederversammlung als passives Ausschussmitglied verabschiedete.