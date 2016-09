Sulz a. N. Arbeitseinsatz auf Rastplatz mit freiwilligen Helfern

Sulz-Sigmarswangen. Kaum ist die Sommerpause vorbei, stürzt sich der Ortschaftsrat Sigmarswangen wieder in die Arbeit. Heute um 15 Uhr findet der erste Arbeitseinsatz mit freiwilligen Helfern zur Neugestaltung des Rastplatzes statt, am morgigen Samstag ist um 13.30 Uhr Treffpunkt am Rathaus zur Bürgerwanderung.