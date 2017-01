Sulz a. N. Arbeit wächst ihnen über den Kopf

Der Vorsitzende Hubert Jeurissen sprach deshalb bei der Hauptversammlung von einem "stürmischen" Jahr. Die Gründe für die einschneidende Maßnahme führte er zum Teil auf die erfolgreiche Fischzucht im neu gebauten Bruthaus zurück. Da die damit verbundenen Arbeiten anfingen, dem kleinen, 1975 gegründeten Verein über den Kopf zu wachsen, musste etwas passieren, führte er aus.

Die Arbeit wird hauptsächlich von den acht verbliebenen Aktiven geschultert. Der Verein besteht zudem aus zwei Ehrenmitgliedern und 21 passiven Mitgliedern. Die angekündigte Pachterhöhung für die Weiheranlagen im Dobeltal sei deshalb im "richtigen Moment" gekommen, um über die Zukunft des Vereins zu beraten.

Schriftführer Rolf Frey bezeichnete die Weiheranlagen als "Geburtsstätte" des Vereins. In den vergangenen 40 Jahren wurde viel investiert, um eine kleine Idylle zu schaffen. Die Beratungen seien der Anfang vieler schwieriger Gespräche gewesen, gestand Jeurissen. Letztlich habe man sich darauf geeinigt, die Pacht am 31. Oktober zu beenden. Seiner Ansicht nach habe es keinen Zweck, in der Vergangenheit hängen zu bleiben. Bei guter Kameradschaft könne man wieder einen blühenden Verein aufbauen.