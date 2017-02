Sulz a. N. Arbeit auf vielen Schultern verteilt

Peter Emmering hat zwar den Verein auf den Weg gebracht, ist dabei aber, wie er sagt, nie ohne Unterstützung gewesen. So sei es gelungen, junge Leute in die Verantwortung zu bringen. Zehn Mitglieder haben im Verein derzeit eine staatliche Trainerlizenz. Hinzu kommen weitere Betreuer. Die Arbeit auf so viele Schultern wie möglich zu verteilen, das sei die erfolgreiche Politik des Vereins, erklärt Emmering.

Große, auch internationale Wettkampferfolge bleiben da nicht aus. Marco Schenk wurde 2013 Juniorenweltmeister in der Klasse bis 66 Kilogramm, sein Bruder Pascal, der in der Klasse bis 60 Kilogramm kämpfte, im gleichen Jahr Vizeweltmeister bei den Junioren. Den jüngsten Erfolg errang Janin Stein mit dem dritten Platz bei der Junioren-WM in Athen.

Vier Sportler aus dem Mühlbachtal sind aufgrund ihrer Leistungen im Kader des deutschen Ju-Jutsu-Verbands. Viel dazu beigetragen haben Mark Hoffmann und Thomas Emmering: Sie sind seit 2006, als Nachfolger von Steffen Heckele, Wettkampftrainer. Sie werden demnächst nach Athen fliegen, um die eigenen Leute im deutschen Kader bei der Junioren-WM mitzubetreuen.

"Es gibt keine bezahlten Trainer, alles läuft auf ehrenamtlicher Schiene. Das ist eine tolle Sache", stellt Peter Emmering fest. Er wird, solange es die Gesundheit zulässt, weiterhin als Trainer mit dem fünften Dan dem Verein zur Verfügung stehen.

Als er seinen Rücktritt bekannt gab, sei es eine Überraschung gewesen, man habe es aber verstanden. Emmering: "Man muss rechtzeitig den Generationswechsel einleiten, wenn Leute da sind." Das wird dann wohl am 3. März der Fall sein, wenn der Ju-Jutsu-Club seine Hauptversammlung in der Mühlbachhalle (Beginn 21.30 Uhr) abhält.