Sulz a. N. Anspruchsvollen Übungs-Marathon bravourös bestanden

Sulz-Mühlheim (ah). Nicht langweilig wurde es den Wehrmännern der Abteilung Mühlheim am Wochenende. Nachdem "ein Unglück selten alleine kommt", waren es an diesem Tag gleich fünf Geschehnisse im Dorf und in der Umgebung, die nicht nur die Bevölkerung in Aufruhr versetzten. Auch die Mühlheimer Floriansjünger waren immer wieder gefordert und hatten alle Hände voll zu tun. Vom Arbeitsunfall bis zum Garagenbrand stand einiges auf der Liste, die Thorsten Schlotterbeck und sein Führungsteam für das Übungsszenario ausgearbeitet hatten.