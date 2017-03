Sulz a. N. Anlagen müssen erneuert werden

Kassierer Jürgen Heizmann konnte ein schönes Plus vermelden. Jugendleiter Gernot Maier würde gern mehr Jugendliche betreuen, ist aber froh, dass zumindest einer übrig blieb, nachdem viel Werbung für den Schießsport gemacht worden war. Der Jugendliche wird im Dezember zu den Aktiven überwechseln. Somit wäre es an der Zeit, dass der Jugendleiter sein Amt in jüngere Hände übergeben könnte, meinte Maier.

Walter Beier berichtete über die Wettbewerbe. Auf Kreis- oder Bezirksebene sind vordere Plätze erreicht worden. Sulzer Schützen nahmen auch an den Landesmeisterschaften und deutschen Meisterschaften teil. Schriftführer Franz Brenner berichtete über die Maiwanderung, den Vereinspokal-Wettbewerb und den Ausflug an den Bodensee sowie über das Dreikönigsschießen.

Bei den Wahlen gab es im Vorstand keine Veränderungen. Neben Oberschützenmeister Hans-Georg Schaaf, Schützenmeister Jörg Schaumann machten auch Kassierer Jürgen Heizmann, Schriftführer Franz Brenner, Jugendleiter Gernot Maier und Schießleiter Walter Beier weiter. Als Beisitzer wurden Klaus-Dieter Pukies und Edgard Dellasus gewählt.