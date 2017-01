Sulz a. N. Anlage fürs "Kalte Feld" genehmigt

Die Initiative "Weckruf – Dornhaner Windkraftgegner" will das Windkraft-Projekt der EnBW nach wie vor verhindern. "Wir werden Windkraft in Dornhan nicht akzeptieren", sagt Sprecher Peter Heimberger und kündigt an, eine Musterklage anzustreben. Kopp sieht einem Rechtsstreit gelassen entgegen: "Ich bin mir sicher, dass unsere Entscheidung halten wird."

Die Stadt Dornhan will eine Konzentrationsfläche für Windkraft auf dem "Kalten Feld" ausweisen. Sulz verzichtet darauf – und schlage damit einen "riskanteren Weg" ein, findet Kopp. Die Sulzer Rechnung ginge allerdings auf, wenn das Bundesamt für Flugsicherung argumentiere, dass zehn Kilometer rund um das Drehfunkfeuer zur Navigation keine Anlage gebaut werden dürfe.

Nicht nur in Dornhan und Sulz rührt sich Widerstand gegen Windkraft im Landkreis Rottweil: "Wir haben kein einziges Verfahren ohne Konflikte", so Kopp. Gründe dafür seien entweder Naturschutz, Bürgerproteste oder Investoren, die sich um Flächen stritten.

EnBW-Projektleiter Michael Volz ist von dem Sulzer Gemeinderatsbeschluss, das gemeindliche Einvernehmen für beide Windenergieanlagen zu versagen, überrascht worden. Wie es nun weitergehe, könne er im Moment nicht sagen. Wirtschaftlich wäre es jedenfalls rentabler, die EnBW könnte alle drei Anlagen in einem Zug bauen. Der Zeitfaktor spielt aber auch noch eine Rolle: Je später die Windräder ans Netz gehen, umso geringer könnte die Förderung ausfallen.