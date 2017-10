Sulz/Oberndorf (jc). Eine Verhandlung wegen Diebstahls am Oberndorfer Amtsgericht fand ein jähes Ende, weil der Sulzer Angeklagte nicht vernehmungsfähig war. So wirkte der offensichtlich schwer drogenabhängige 27-Jährige, der wohl keinen festen Wohnsitz mehr hat, wie in Trance, redete oft unverständlich und zählte mehrmals die Delikte auf, wegen derer er noch belangt werden würde, sowie die Drogen und Medikamente, die er konsumiere. Er wurde beschuldigt, diverse Spielkonsolen aus Warenhäusern entwendet und eine davon auch per Internet verkauft zu haben, ohne die Ware jedoch zu versenden. Der 27-Jährige drohte mehrmals einzuschlafen, erzählte, er habe dieses Jahr so viele Anzeigen wie noch nie bekommen und sei zu den Tatzeitpunkten "voll im Rausch" gewesen. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Heuer erklärte ihn als nicht vernehmungsfähig und ordnete die Bestellung eines Pflichtverteidigers und somit die Festsetzung eines neuen Verhandlungstermins an.