Zunftmeister Adrian Redel und seine Narren erwischten den regierenden Renfrizhauser Ortsschultes Reiner Kimmich im Rathaus und schleppten ihn in der Halskrause in die Dorfmitte. Nachdem der Narrenbaum gestellt war, konnte sich Kimmich wehren wie er wollte, das Amt, an das er sich inzwischen gewöhnt hat, ging ihm abhanden. Symbolisch nahmen ihm der Hofnarr und der Loablesspalter den Rasthausschlüssel ab. Foto: ah