Sulz a. N. An der Grundschule heißt es nun Fuß vom Gas

Erstmals wurde dieser Wunsch bei einer Ortschaftsratsitzung im November 2016 angesprochen. Nachdem die Diskussion um mehr Sicherheit innerhalb der Ortschaften, nicht nur in den Seitenstraßen und Wohngebieten, die Erkenntnis brachte, dass mehr möglich ist, stand das Thema im Mai 2017 wieder auf der Tagesordnung des Ortschaftsrates. Zügig kam es zu einer Verkehrsschau.

Barbara Klaussner gab ebenfalls bekannt, dass am 2. Mai zwischen 12.25 und 14 Uhr eine mobile Geschwindigkeitsmessung in Mühlheim durchgeführt wurde. In diesem Zeitraum wurden 405 Fahrzeuge am Haus Fischinger Straße 11 gemessen, es gab 20 Beanstandungen, das schnellste Fahrzeug war mit 72 Stundenkilometern unterwegs. Zudem teilte die Ortsvorsteherin mit, dass am 29. Juli zwischen 9 und 10 Uhr die Einführung für den Defiribillator in der Mühlbachhalle stattfindet. Dies ist eine gemeinsame Aktion der beiden Sulzer Ortsteile Mühlheim und Renfrizhausen. Ortsvorsteher Reiner Kimmich aus Renfrizhausen hat die Einladungen bereits verschickt, Rückmeldungen sind an ihn zu senden.

Das Büro Wald und Corbe hat sich im Hinblick auf den Hochwasserschutz mit dem "Heselgraben" in Mühlheim beschäftigt, und teilt nach einer Prüfung mit, dass keine Maßnahmen notwendig sind, das Einlaufwerk ist ohne Ablagerungen.