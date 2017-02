Sulz a. N. An den Ruhestand denkt Werner Caspar noch nicht

Werner Caspar ist im elterlichen Haus am 2. Februar 1947 geboren worden. Er besuchte die Volksschule, um dann mit 14 bei seinem Vater Paul Caspar die Lehre als Raumausstatter zu beginnen. Das letzte Lehrjahr absolvierte er bei der Firma Probst in Rottweil. Danach folgte an der Berufsschule Sulz die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann.

Die Bundeswehrzeit verbrachte er an verschiedenen Standorten, zuletzt in Sulz und Empfingen. Den elterlichen Betrieb mit dem Laden übernahm Caspar am 1. Januar 1973. Zwei Jahre zuvor hatte er die Meisterprüfung als Raumausstatter abgelegt.

Urgroßvater Christian Caspar, Sattler von Beruf, hatte das Geschäft 1870 in Sulz gegründet. Weitergeführt wurde es von Ernst und Paul Caspar. Werner Caspar baute Ende der 1970er-Jahre die Geschäftsräume um und vergrößerte vor allem den Laden mit der Schaufensterfront. Er betrieb außerdem eine Zweigstelle in Horb von 1986 bis 1995 und den Teppichmarkt im Allmandgässle, wo sich heute die Neckarwerkstatt befindet.