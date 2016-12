Sulz a. N. Ambitioniertes Programm für 2017

Die interkommunale Zusammenarbeit sieht Hieber als eine Stärke der beiden Kommunen. Die Kooperation erstreckt sich auch auf den Flächennutzungsplan, die Abwasserentsorgung und die Werkrealschule.

Ein anderes interkommunales Projekt ist in Dornhan realisiert worden. Im Zitzmannsbrunnenbachtal nahm der Abwasserverband Unteres Glatttal eine große Anlage zur Regenrückhaltung in Betrieb. Die Stadt Sulz, hat sich, obwohl sie davon nicht direkt profitiert, an den Kosten beteiligt. Das geht auf frühere Vereinbarungen zurück, die für die später dazu gekommenen Kommunen nicht gelten.

Eine Maßnahme steht noch aus, die Sulz und Dornhan ebenfalls gemeinsam finanzieren müssen. Das ist der Anschluss des Brachfelds an den Abwasserkanal. Für 2018 sei die Umsetzung geplant.

Die Dürrenmettstetter beziehen mittlerweile ihr Trinkwasser von der Reinau. Der Leitungsbau vom Tal in die Höhe bezeichnet Hieber als einen "Meilenstein" und eine "Jahrhundertinvestition" für den Stadtteil. Damit habe Dürrenmettstetten eine sichere Versorgungsqualität bekommen.

Fürs neue Jahr hat sich der Gemeinderat ein großes Programm vorgenommen. "60 Projekte sind sehr ambitioniert", sagt Hieber. Die Zeit für Investitionen ist günstig. Nur dürfe man sich von der guten Konjunktur nicht blenden lassen. Außerdem, so Hieber, sei die Stadt auf Fördermittel des Landes angewiesen. Verschiedene Anträge seien gestellt worden. Was an Zuschüssen genehmigt werde, entscheide sich im ersten halben Jahr 2017. Bis dahin stehen Bauvorhaben unter Finanzierungsvorbehalt.

Das Stadtbauamt wird bei dem umfangreichen Arbeitspensum besonders gefordert sein.

Hieber: "Man braucht Glück, dass alle gesund bleiben. Die personellen Reserven sind ausgeschöpft." Doch auch bei den Baufirmen sind die Kapazitäten begrenzt. Zumal derzeit viele Kommunen am Markt seien: "Das kann bedeuten, dass die Preise steigen."

2017 ist von daher nicht frei von Risiken und Überraschungen. Hieber neigt aber grundsätzlich zu Optimismus und geht somit zuversichtlich in das neue Jahr.