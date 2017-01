Sulz a. N. "Am liebsten alles schließen"

Ortschaftsrätin Liane Voll machte weitere Vorschläge, die die einspurige Lösung und die Öffnung des Rainwegs ergänzen sollen. Sie könnte sich neben einem Radsonntag oder Bogenschützenturnier, die an dem Abend ebenfalls vorgeschlagen wurden, spezielle Aktionen vorstellen, um den "Innenumsatz und die Kundenbindung zu erhöhen". Etwa könnten durch eine Glatttalkarte in allen teilnehmenden Betrieben Umsatzpunkte gesammelt werden. Liane Voll: "Für je 50 Euro Umsatz erhält man zum Beispiel einen Fünf-Euro- Gutschein, der dann in unterschiedlichen Geschäften und Betrieben eingelöst werden kann. Diese Gutscheine werden von der Stadt über das Tourismus- oder Wirtschaftsförderungsbudget mit finanziert. Darüber hinaus sollte man den Landkreis in die Pflicht nehmen, da der Bauverzug ein Planungsfehler ist. Der Landkreis sollte ebenfalls in den Fonds einzahlen."

Marie Bertram vom Hotel Züfle in Glatt hat sich dazu bereits geäußert. Sie schreibt in einem Rund-Mail, dass die einspurige Straße das Mindeste wäre, Gästen die Anfahrt zu vereinfachen und sie nicht in den umliegenden Dörfern herumirren zu lassen. "Dass alles fehlerhaft geplant worden ist, haben wir uns schon gedacht, da alles gesperrt ist. Es passiert jedoch seit Wochen nichts", ärgert sie sich. Mit dem Breitbandglasfaserkabel sei es ähnlich. Die Hotelerie und Industrie in Glatt seien dadurch sehr geschädigt – "und es interessierte über circa zehn Jahre offensichtlich niemanden."

Von den Veranstaltungsvorschlägen und dem Gutschein hält Marie Bertram nicht sehr viel. Wenn Preise für Turniere ausgesetzt würden, dann müssten es ohnehin hochwertige sein. Sie fordert: "Wir brauchen einen guten Weg, damit unsere Gäste, meistens Geschäftsleute von Horb, zu uns kommen können, denn bei dem schlechten Internet und noch dazu den Straßen, die Löcher haben oder sogar Wochen und Monate gesperrt sind, bleiben alle lieber wo anders. Vielleicht überlegt sich endlich jemand eine wirklich konstruktive Lösung für unsere Situation. Solche Vorschläge sind meiner Meinung nach sinnlos. Mit solcher Unterstützung für die Mitbürger geht die Lust verloren, überhaupt etwas zu unternehmen. Man würde am liebsten alles schließen. Und dann wird man feststellen, dass eine Wirtschaft in Glatt fehlt."