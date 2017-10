Sulz a. N. "Am Ende bleibt nur das Kribbeln"

Sulz. Satter Stimmklang und kompositorisch anspruchsvolle Werke – das lässt die Augen von Chorleiterin und Organistin Erika Rieder leuchten. Seit 15 Jahren spornt sie die Sänger der Bauder-Kantorei nun schon zu Höchstleistungen an, dabei wollte sie ursprünglich nur eine Übergangslösung sein. "Es kostet schon viel Zeit", gibt sie zu. Vorher hat sie die Kantorei in Dornhan geleitet, da aber bereits im Sulzer Chor ausgeholfen. "Die traditionellen Chöre sollen einfach nicht kaputt gehen", ist ihr Wunsch angesichts des Mangels an Nachwuchs. "Da muss man beharrlich sein."

Anfänge der Kantorei

Und tatsächlich hat die Bauder-Kantorei in Sulz schon etliche Jahre auf dem Buckel – am 31. Oktober sind es genau 200 an der Zahl. Friedrich Kopf, der mit dem Renteneintritt zur Bauder-Kantorei gestoßen ist, hat die Chroniken der Bauder-Kantorei unter die Lupe genommen. 1785 sei der Pfarrer Johann Georg Bauder nach Sulz gekommen und habe damit auch den großen Sulzer Stadtbrand 1794 mitbekommen. Seine "Brandrede", die die Bürger nach Not, Elend und Verzweiflung wieder aufgebaut hatte, sei in Erinnerung geblieben. 1817, am dritten Reformationsjubelfest, habe schließlich seine Tochter Christiane Gottliebin Bauder, beeindruckt vom Wiederaufbau, den sie als damals 18-Jährige miterlebt hatte, die Bauder-Kantorei gegründet, um in Verbundenheit mit Sulz etwas Bleibendes zu schaffen. Dabei hatte sie als frommer Anhänger Martin Luthers eine religiöse Gesangsanstalt im Sinn.