Sulz. Schon in aller Frühe bestiegen am ersten Juli-Wochenende 20 Radler des Sulzer Albvereins den Bus, der sie nach Eben an den Achensee brachte. Bei strahlendem Sonnenschein ging es am Achensee und der Seeache entlang. Kurz vor dem Achenpass musste die Radtour wegen starken Regens und Blitzschlags abgebrochen werden. Am Samstag führte die 40 Kilometer lange Strecke zum Tegernsee. Über Rottach-Egern, Bad Wiessee und Gmund zum Tagesziel, ging es zum dem Kloster Reutberg bei Sachsenkam. Im dortigen Biergarten konnte die Radlergruppe die herrliche Aussicht auf das Karwendel- und Mangfallgebirge genießen. Ausgestattet mit Regenjacke und Regenhose begann am Sonntag die Tour in Warngau. An der Filmstadt Geiselgasteig endete die ebenfalls 40 Kilometer lange Radtour. Wohlbehalten und ohne Unfälle kam die Radlergruppe in Sulz an. Inge Wiedemann bedankte sich bei Christel und Friedhelm Kopp für die Organisation der gelungen Radtour.