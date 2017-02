Sulz a. N. Am 12. Mai muss Brücke fertig sein

Sulz-Glatt. Der CDU-Stadtverband hatte zur Brückenbesichtigung bei der Kläranlage in Glatt eingeladen. Vorsitzender Tobias Bronner hätte, als der Termin ausgemacht wurde, allerdings nicht gedacht, dass die Baustellenbesichtigung vor dem Stammtischgespräch im Glatter Züfle eine solche Aktualität bekommt. Wie berichtet, hatte die Stadt am 24. Januar die Gewerbetreibenden und Gastronomen zu einem Gespräch in den "Kaiser" eingeladen. Das Straßenbauamt war nicht vertreten: Das war ein Kritikpunkt.

Der Leiter des Straßenbauamts, Martin Osieja, räumte gestern ein, dass ihn der Vorwurf verstimmt habe, "wir hätten gekniffen". Für ihn lag keine neue Faktenlage vor. Sonst, versicherte er, wären alle Betroffenen informiert worden.

Osieja erläuterte bei dem gestrigen Ortstermin das Bauprojekt. So werde die Glatttalstraße dem "Regelwerk entsprechend" ausgebaut. Sie werde breiter und erhalte einen ordentlichen Belag. Der Brückenbau koste 900 000 Euro. Dafür bekomme der Landkreis einen Zuschuss von 365 000 Euro. Mit dem Bauunternehmer sei vertraglich vereinbart worden, dass die Brücke am 12. Mai fertiggestellt werde. Könne diese Frist nicht eingehalten werden, müsse die Firma eine Konventionalstrafe zahlen. Ebenfalls im Vertrag festgesetzt ist laut Osieja, dass das Bachgerüst Ende September entfernt sein musste. Bis Ende Mai dürfe wegen der Fische nicht mehr in das Bachbett eingegriffen werden – ein Zwangspunkt für den frühen Beginn.