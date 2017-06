Sulz. Ein Altkleidercontainer brannte in Sulz am frühen Donnerstagmorgen in der Straße "Neckarwiesen" komplett aus. Die Feuerwehr musste laut Polizeiangaben mit zwei Fahrzeugen ausrücken und den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Wer das Feuer legte, ist bislang unbekannt.