Sulz a. N. Alte Stücke werden in neue Gewänder gehüllt

Alleingänge gab’s auch von Tenorhornist Oskar Wagner bei "We Wish You a Merry Christmas" und beim beliebten Jazzstandard "Night and Day" von Cole Porter, wobei wiederum Gesangssolistin Jenny Spengler der Saxofonisten-Riege den Ball zuspielte.

Im "Winter Wonderland" durften die Zuhörer die weiße Winterwelt erspüren, die populäre Schlittenfahrt "Sleigh Ride" ließ den ein oder anderen mitsummen und erfrischend fremdartig erklang der Popsong "Smoke Gets in your Eyes".

Viele Stücke wurden von Milo Pavlovic, der im Jahr 1982 seine Berlin Big Band gründete für das Esslinger Ensemble in ein neues Gewand verpackt. So auch die "sentimentale Version" von "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen", beschrieb Moderator Greiner vergnügt. Der altdeutsche Klassiker kommt ja oft leicht schwermütig daher. Doch im alles bejahenden dichten Jazz-Klanggewebe entstand ein ganz neues Bild. Unbeschwertheit und eine gewisse Festlichkeit durchzogen das Kirchenschiff.

Mit "Santa Baby is coming" und dem, wie Greiner ankündigte, "Fazit von Weihnachten" mit dem Song "It’s all so nice" wollten sich die Interpreten nach gut zwei Stunden verabschieden. Doch den begeisterten Gästen, die mehr forderten, gab man schließlich mit der Zugabe "Flute" sichtlich gerne nach.